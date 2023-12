U bent hier bij GeenStijl aan het juiste adres voor allerlei ingewikkeld gedoe maar natuurlijk ook voor het beste Songfestival Liveblog van Nederland (2022, 2021, enz.). Nou, er is NIEUWS hoor. Die boomers van de Avrotros sturen Joost Klein naar het Songfestival. Die gozer kan niet eens zingen. Wel heel hard 'LOWLANDDSSSSSS' schreeuwen en als een Duracell-konijn over het podium stuiteren onder een uitgemolken gabberpop-hardcorebeat. De selectiecommissie bestond dan ook uit Kontrot Maas, Lantinga, die mevrouw van Krezip, een paar volslagen onbekende nono's en de zanger van afgrijselijke liedjes Jaap Reesema. We doen hip, we kiezen die jonge vogel! Vorig jaar nog bleek de commissie een uitstekende hand in keuzes te hebben, met het uit de hel omhooggekropen topduo Mini Cooper en Dion Graus, met die rare vlecht en het omgekeerde oorwurmlied. En dat terwijl we nog niet eens bekomen waren van die Makreel met z'n broccoli-hymne. Joost gaat straks het nummer 'INVULLEN' ""zingen"". 3FM, de allerkutste radiozender van de wereld, deed al petitiedinges en dan weet u het wel. Ach ja, lekker Pierrotdeclownen kan-ie natuurlijk wel. Gekozen inzending wanneer?!