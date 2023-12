In Utrecht wordt iedereen gek van overlastgevende veiligelandiërs en ondertussen is de politie druk met echte boeven vangen. Boeven zoals kapper Memet, die een kanarie in zijn etalage heeft. "Alleen stond vorige maand ineens de politie op de stoep, en deze week wederom. Volgens de politie mag de kanarie op basis van de Wet Dieren niet bij het raam van de zaak in een kooi zitten. Een woordvoerder van politie Utrecht laat weten dat als er zoiets geconstateerd wordt, ze ook wel moeten optreden." Lekker gewerkt, pikken. "De politie heeft foto’s gemaakt van de vogel en heeft laten weten dat hij eventueel voor de rechter moet komen als de vogelkooi voor het raam blijft hangen." Maar er is echt een personeelstekort bij de politie hoor. Echt.