Gezellige sfeerbeelden uit de US of A, ook wel bekend als de OG-inspiratiebron van alle GTA-gekte, waar een politiebezoekje ietwat uit de klauwen liep. Het officiële verhaal in het kort: man in Arlington schiet met lichtpistool, politie wil praatje maken, man weigert contact met politie en op het moment dat agenten willen binnenvallen kapotsloopt een grote vuurbal plots het huis. De dienders blijven wonderbaarlijk genoeg ongedeerd, maar de bewoner, vermoedelijk ene James Yoo, is nog niet gevonden. Het is nog onduidelijk of hij zelf een ploffer in elkaar knutselde of gewoon een gasleiding opentrok, maar het leverde in ieder geval een pracht van een explosie op. Een stuk beter dan deze multiklapper van gisteren die weliswaar grotere bouwwerken neerhaalde, maar een vleugje Jerry Bruckheimer-spektakel miste. We geven de Arlington-plof een dikke zeven op de Oppenheimer-score. Chapeau!