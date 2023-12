Best show in town 😂 #Pallywood

Weet u wat u gisteren nadrukkelijk nergens op GeenStijl zag terwijl tienduizenden anderszins soms zelfs respectabele accounts zich er al PaLLyWo0D-roepend mee verkneukelden? De bewering dat de bovenstaande gedode Gazaanse baby een pop is. Weet u waarom? Omdat we hier geen pediatrisch forensisch pathologen zijn en we op de dag dat Israël hun operatie hervat met 400+ (!) aanvallen op "Hamas-doelen" in Gaza niet op basis van een (1) video die zoals elke video gevoelig is voor suggestieve belichting, met onvoldoende kennis van het lijkstijfheidsverloop in baby's meegaan in het meest basale impuls tot het tribale genoegen van De Ander eens even goed te kijken zetten zonder dat je zeker weet waar je het over hebt.

Natuurlijk, het hielp niet dat Al-Jazeera het gezichtje in hun video blurde, want dat doen ze anders inderdaad nooit. Mogelijk twijfelden zij ook aan de authenticiteit. En zelfs de Jerusalem Post ging in een inmiddels verwijderd artikel mee in de bewering dat het een pop betrof.

Echter, het is wel degelijk een gedode baby van 5 maanden oud genaamd Muhammad Hani Al-Zahar. Meer foto's hier, hier, hier en hier. Sowieso is """Pallywood""" - op deze ene grootschalige enscenering van Mr Fafo en een collega-influencer na - nagenoeg geen factor van betekenis geweest in deze specifieke oorlog. Weet u waarom niet? Het is nergens voor nodig als er inderdaad gewoon vele duizenden burgerslachtoffers vallen, waaronder duizenden kinderen.

Tegelijkertijd hóéven Israël en pro-Israëlische commentatoren zich ook niet van leugens te bedienen, juist omdat Israëls oorlog tegen Hamas in beginsel gerechtvaardigd is. En mede omdát Israël 'de waarheid' niet met islamitische slag benadert blijft het Westerse steun verdienen. Maar zoals Muhammed van 5 maanden oud aantoont, blijft vergaande oplettendheid daarbij geboden.

