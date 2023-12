Korte samenvatting van de zevendaagse wapenstilstand: gisteravond zijn er opnieuw acht Israeli's vrijgelaten, zeven van hen vrouwen waaronder het bovenstaande tweetal. In totaal zijn er nu 105 vrouwelijke of minderjarige gegijzelde burgers losgelaten door Hamas, 81 van hen Israëlisch, 23 volwassen Thaise staatsburgers (m), en een Filippijn. Zij zijn uitgeruild tegen sinds gisteravond in totaal 210 vrouwelijke of minderjarige Palestijnse gevangenen veroordeeld voor terroristisch aangemerkte geweldsmisdrijven. Er zijn nu nog ongeveer 137 Israëlische gijzelaars in Gaza.

Een uitruil van 105 tegen 210 is dus de eindstand van de wapenstilstand die vanochtend vroeg ten einde kwam. Israël zegt dat Hamas de wapenstilstand verbrak door raketbeschietingen en natuurlijk die schiet-aanslag in Jeruzalem: "Hamas violated the operational pause, and in addition, fired toward Israeli territory. The IDF has resumed combat against the Hamas terrorist organization in Gaza." Die schietpartij in Jeruzalem leidde trouwens tot een tragische blue on blue: een gewapende Israëlische burger die de terroristen aanviel werd door soldaten aangezien voor nóg een terrorist en werd door hen gedood.

De gedwongen smeekbede na de breek van Jonas Bibas, vader van het volgens Hamas in een Israëlische luchtaanval gedode drietal moeder en zoontjes Bibas, was tevergeefs. Hun lichamen zijn niet overgedragen aan Israël.

Op moment van schrijven lijkt het erop dat Israël hun luchtaanval-campagnes tegen doelen in Khan Younis, Rafah en Al Maghazi hervat heeft. Het is onduidelijk of/wanneer de IDF-grondoperatie wordt opgeschaald naar een invasie van Gaza Zuid.

Enfin, u bent weer bij. We gaan live:

Update 08:33 - IDF publiceert deze interactieve (!) online kaart "splitting the Gaza Strip into hundreds of small zones, which it will use to notify Palestinian civilians of active combat zones."

Update 08:38 - IDF strooit nieuwe pamfletten boven oost Khan Younis; vraagt burgers met klem naar Rafah te vluchten.

Update 11:47 - VIDEO: Ofir Engel herenigd met vriendin.