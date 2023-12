(plaatje via)

MIN TIEN. Dat is dus het vriespunt, en dan niet 1, niet 2, niet 3, niet 4, niet 5, niet 6, niet 7, niet 8, niet 9, maar 10 (tien!) graden eronder. Zo koud was het vanochtend heel eventjes in Leeuwarden (onder voorbehoud van de klassieke meetfout, red.) en dat is dus heul koud. Dan weet u hoe het werkt, ijzers uit het vet, Erben bellen, klimaattop over opwarming organiseren (huh) en gaan met die banaan. De technische voor min 10 is overigens 'strenge vorst', maar dat is volgens ons meer iets voor de zoektermen in uw incognitovenster. Hoe dan ook, heel koud, er zal wel weer een of andere code geel (yup) voor gladheid zijn dus SCHAATS VOORZICHTIG!