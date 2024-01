We weten het nog goed, 1963, toen Reinier Paping bij Witmarsum solo ging, Jan Uitham en Jeen van den Berg achter zich liet en alleen op de Groote Wielen kwam, TOEN WAS HET PAS KOUD. Nu is het brrrr fris. Jas aan, muts op de kop en hup naar buiten met je dikke luie reet. Code Geel, noemt het KNMI dat, want er is kans op ONDERKOELING. Pfffrt. Alsof we achterlijk zijn met z'n allen. "Pas op hoor, voor de eerste keer sinds oktober regent u een keer niet zeiknat." Wel, geniet ervan.