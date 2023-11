Deden de stoplichten het plots niet meer? Geen boete gekregen toen u te hard reed? Vergunningsaanvraag gedaan maar ze lieten u wachten? Afspraak met de Welstandscommissie ging niet door? Minder mensen in geruite overhemden op straat? Geen blauwe brieven op de mat? Geen boa in de buurt om u een proces-verbaal aan te smeren toen het blikje in die water viel? Minder meneertjes die u vanuit hun raam aan zaten te staren? Outkiering niet gekregen? Postbode kwam niet langs (klopt het is maandag)? Trouwen lukte niet? Perkje groen voor de deur niet geharkt? Stadsreiniging kwam niet langs? Paspoort aanvragen lukte niet? Loket rioolheffing gesloten? Account sociale media van de gemeente Amsterdam plots stil? Milieustraat dicht? Gemeente reageerde niet op uw sollicitatie als beleidsmedewerker Diversiteit?

NOU DAT KAN KLOPPEN HE

Alle Amsterdamse ambtenaren stonden bij de dokwerker, te protesteren tegen de PVV