Het valt me wel op dat types zoals die Asha tegenwoordig beginnen met iets als "hamas heeft vreselijke dingen gedaan", dit om enige vorm van gevoel te veinzen. En dan komt de "maar".

Je zou toch denken dat als ze er op gewezen wordt dat ze het toch helemaal verkeerd ziet met dat ziekenhuis dat ze gaat nadenken?

Zoiets van "misschien dat ik toch een beetje gehersenspoeld ben".

Aan de andere kant, het zijn van die types die dingen niet willen zien.

Edit: Sterker nog, ik denk dat als ze deze reacties leest, ze nog meer gesterkt is in haar idee dat ze echt tegen Israel moet zijn, dat ze dat terecht is.

Aarde? Plat, Maanlanding? Nooit gebeurd. Holocaust? Nooit gebeurd. Tunnels? Israel zelf gegraven. Aanval hamas? Israel zelf gedaan...... Enz, enz, enz.

In de video van die demonstratie in Rotterdam zie je ook van die hele jonge kinderen lopen. Die hebben natuurlijk die hele erge dingen in Gaza meegemaakt, vandaar dat ze daar lopen (sarcasme). Ze doen me denken aan die types vroeger op de middelbare school (klas 4,5 en 6) die precies wisten hoe alles zat.

Vietnam, Korea, werkloosheid, milieu vervuiling, enz.

Die waren totaal niet gehersenspoeld. (alweer sarcasme).

We moeten ophouden met de hele wereld te willen redden, je zien aan de gezichten dat ze helemaal niet dankbaar zijn.

Verder moeten we uit de UN, indien mogelijk die aanklagen wegens medeplichtigheid, nog beter opheffen die 'organisatie'.

En onze grondwet wijzigen op minimaal een aantal punten.

Geen buitenlandse verdragen boven de nationale wetgeving (liefst uit een heleboel van die verdragen), en GEEN zaken als demonstratie recht erin. Wordt alleen maar misbruik van gemaakt.

Tot slot, ik stem voor 99% zeker op de nummer 5 van de PVV (ik twijfel nog over Annabel).

Als je me dat (PVV) een jaar geleden had gezegd had ik je voor gek verklaard......