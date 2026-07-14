Wordt dit gewoon een semi-permanent laag-intens slagveld om nieuwe autonome wapenplatformen te kunnen testen, zoals die gisteren voor het eerst ingezette Amerikaanse zelfmoorddrone-bootjes? Wat er formeel vooraf gegaan lijkt aan deze Amerikaanse aanvallen, is een Iraanse aanval met kruisraketten op twee Emiratische olietankers die resulteerde in de dood van een Indiaas bemanningslid en acht gewonden, waarvan vier ernstig.

CENTCOM schreef drie uur geleden:

"CENTCOM heeft op 13 juli om 22.15 uur de meest recente reeks aanvallen op Iran voltooid. Tijdens de vijf uur durende missie hebben Amerikaanse strijdkrachten met succes militaire doelen in heel Iran bestookt – waaronder Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa en Bandar Abbas – om het vermogen van Iran om de commerciële scheepvaart aan te vallen verder te verzwakken. CENTCOM zette precisiewapens in tegen Iraanse kustverdedigingssystemen, locaties voor raketten en drones, en maritieme capaciteiten. Er zijn momenteel meer dan 50.000 Amerikaanse militairen gestationeerd in het Midden-Oosten. De Amerikaanse strijdkrachten blijven waakzaam, dodelijk en paraat."

Naar goed gebruik voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein, Koeweit, Qatar en Oman. En dat allemaal terwijl de beurzen al twee dagen open zijn!

In ander nieuws is het voor het eerst sinds maart 2022 ook ineens weer aan tussen Saoedi-Arabië en de Houthi's. De Saoedi's vielen gisteren - met Trumps zegen - het Houthi-vliegveld te Sanaa, Jemen aan. De Houthi's reageerden daarop met raketten op het internationale vliegveld van Saoedi-Arabië, waarvan het Saoedische MinDef zegt deze allemaal onderschept te hebben. TOESTANDEN. Wij gaan weer eens live.

Update 11:32 - Amerika lijkt de geleidelijke terugtrekking van tankvliegtuigen van het Israëlische Ben Gurion Airport stopgezet te hebben. Netanyahu blij, toeristen niet! "The Israel Airports Authority warns that unless additional US aircraft will continue to be removed from the country’s main international air gateway, as many as 50,000 flight tickets could be at risk of cancellation."