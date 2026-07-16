Trump schrijft bovenstaand dat er een 'Amerikaanse vrouw' die sinds 2024 'onwettig' vastzat in Iran het land veilig heeft verlaten. Hij noemt haar identiteit niet, maar de New York Times sprak in augustus 2025 van een vrouw met een Iraans en Amerikaans paspoort die in december 2024 in Iran gearresteerd was, maar vervolgens werd vrijgelaten nadat haar paspoorten waren afgenomen, waardoor ze het land niet kon verlaten. De New York Times beschreef haar destijds als volgt: "De vrouw werkt voor een Amerikaans technologiebedrijf en leidt een liefdadigheidsorganisatie voor kansarme kinderen in Iran. Maar na de recente oorlog heeft de Iraanse rechterlijke macht haar zaak opgeschaald en haar aangeklaagd wegens spionage, aldus haar advocaat – een ernstig misdrijf waarop jarenlange gevangenisstraf en zelfs de doodstraf kan staan."

Dan even over de Amerikaanse aanvalsgolven van gisteren. Dat waren er twee, maar die daarvoor eindigde pas om 22:00 de vorige avond, dus het zat erg dicht op elkaar allemaal. CENTCOM schrijft:

"CENTCOM beëindigde op 15 juli om 21.00 uur (Eastern Time) een reeks aanvallen op Iran die in de avonduren plaatsvond. Amerikaanse strijdkrachten vielen Iraanse commandocentra, luchtverdedigingslocaties, faciliteiten voor raketten en drones, en kustbewakingsposten aan. Hiermee werd beoogd het vermogen van Iran verder te ondermijnen om een ​​bedreiging te vormen voor onschuldige zeevarenden aan boord van commerciële schepen die door de Straat van Hormuz varen. CENTCOM zette precisiewapens in om doelen op meerdere locaties, waaronder Bandar Abbas, te raken. Eerder die ochtend hadden Amerikaanse strijdkrachten tijdens een aanvalsgolf van 90 minuten al installaties voor kustverdediging en kruisvluchtwapens op het eiland Greater Tunb bestookt."

Ook heeft CENTCOM als onderdeel van de opnieuw ingevoerde maritieme blokkade van Iraanse havens een olietanker uitgeschakeld die weigerde om te keren: "Strijdkrachten namen waar dat de onder de vlag van Curaçao varende tanker M/T Belma door internationale wateren richting Kharg-eiland voer. Het commerciële schip negeerde herhaalde waarschuwingen toen het probeerde de Amerikaanse blokkade te doorbreken. Een Amerikaans toestel schakelde het schip uit door Hellfire-raketten op de schoorsteen af ​​te vuren. Het schip is niet langer onderweg naar Iran."

Iran reageerde met de traditionele aanvallen op Amerikaanse doelen in Golfstaten. Benieuwd wat vandaag brengt, wij gaan weer live!