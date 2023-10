Het is zaak narcistische politici met overgewicht en een chronisch minderwaardigheidscomplex scherp in de gaten te houden want ze zijn tot alles in staat. Een mail laten uitlekken om de eigen partijleider ten val te brengen, zitten mokken in de riante werkkamer zonder een poot uit te steken omdat ze een portefeuille zijn misgelopen of ze zijn aan het backchannelen met een vreemde mogendheid. Het type is onbetrouwbaar, onvoorspelbaar en leugenachtig. Bovenal is het moeilijk de woorden van een dergelijk politicus te wegen voor wat ze waard zijn. Dat weten ze in Amerika met Donald Trump, in Nederland met Frans Timmermans. Maar dat die laatste Kauthar Bouchallikht heeft weten weg te krijgen is louter zijn verdienste.

Timmerfrans is namelijk één van de weinige PvdA/GroenLinksers die zonder meel in de mond spreekt over de terreuraanval van Hamas op Israël. In de Haagse gemeenteraad knapte een PvdA/GroenLinks-raadslid afgelopen week van woede uit haar panty toen PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis de aanslagen ‘Nazipraktijken’ noemde. In Rotterdam liep de fractie van PvdA/GroenLinks weg (samen met die van D66, SP, Partij voor de Dieren en VOLT, de burgemeester was onderwijl waterputten in Marokko aan het slaan of zoiets) om maar niet te hoeven stemmen over een motie met de strekking ‘Veroordeel steun aan Jodenhaat’.

Niks van dat bij de kersvers PvdA/GroenLinksleider. Toen Timmermans zich geconfronteerd zag met muitende partijleden liet hij er voorafgaand aan het congres in Rotterdam in de zaterdagcourant geen twijfel over bestaan: in Israël heeft een POGROM plaatsgevonden. In de congresuitspraak later die dag wordt onder auspiciën van Timmermans Nederland een bondgenoot van Israël en vriend van de Palestijnen genoemd. De gillende Arafatshawls met voornamelijk GroenLinks-speldjes uit zijn achterban voegt hij toe: “Hamas wil geen vrede.” Kauthar knoopt het in de bedekte oren, enkele uren later is ze weg.

Het was een helder verhaal van Timmermans bovendien met flair gebracht. Wat zijn woorden waard zijn, zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar hij is overduidelijk een goede spreker, van die gave gaat PvdA/GroenLinks sowieso veel plezier hebben in de oppositie.

En Kauthar Bouchallikht? Ze kwam in 2021 dankzij 27.038 voorkeursstemmen de Tweede Kamer in en staat ondanks haar vertrek nog steeds op het stembiljet op een verkiesbare plek 17 dus wie weet. BIJ1, DENK en Dhimmi Baudet van Forum voor Democratie zullen haar met open armen verwelkomen.