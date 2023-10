Dit blijft toch een opmerkelijk verhaal.

nl.wikipedia.org/wiki/Balavignus

Tijdens de pestepidemieën in de 14e eeuw was er een Joods arts, Balavignus, die een Joodse wijk liet schoonmaken en afval verbranden, volgens reinheidswetten.

Daardoor verdwenen ratten en daarmee de pest-overbrengende vlooien.

Er gingen in die wijken veel minder mensen dood aan de pest.

Zou je zeggen dat de mensen blij waren dat hij iets ontdekt had dat hielp.

Maar we zitten hier nog in de middeleeuwen, dus ging anders.

Dat er bij de joden minder slachtoffers vielen kon alleen zijn omdat er een joodse samenzwering was.

Na een marteling 'bekende' Balavignus dat hij meegedaan had aan het vergiftigen van waterputten.

Zijn bekentenis ging met speciale koeriers door door heel Europa.

In 1348 en 1349 waren er hevige pogroms.

Tienduizenden joden werden vermoord en verbrand.

In Bazel, Frankfurt am Main, Straatsburg en Keulen werd de Joodse bevolking helemaal uitgemoord.

Door een compleet gebrek aan even nadenken, even analyseren, maar wel de haat opzoeken.

En helaas zien we dat in meer middeleeuws denkende culturen.

Bijvoorbeeld denken dat Joden achter corona zaten.

Het gaat met een compleet bezopen boze gretigheid, die ook gewoon zinloos is.