Saturday Late Night Interview

Nederland, Amsterdam, 31 oktober 2003,

'Extreem links deskundige' Peter Siebelt meldt zich bij de Raad voor de Journalistiek voor een zaak met betrekking tot het HP/DeTijd artikel 'De Groen Links-connectie' die door GroenLinks is aangespannen. Foto: Thomas Schlijper/HH (ANP Beeldbank)

Interview: Arthur van Amerongen

Peter Siebelt (Amsterdam, 1 januari 1946) is publicist, activist en beveiligingsexpert, en gespecialiseerd in links-radicalen in Nederland. In zijn boek Eco Nostra beschrijft Siebelt het netwerk achter Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn. Een groot aantal milieu-actiegroepen onderhield nauwe banden met universiteiten en de hoogste regionen van de politiek. Siebelt ziet het door hem onderzochte netwerk als een 'spekkoek', waar elke laag een bepaalde groep vertegenwoordigt. De bovenste laag is de bestuurlijke elite, bestaande uit politieke partijen zoals GroenLinks en de SP. Daaronder bevinden zich NGO's en milieuorganisaties zoals onder andere Oxfam Novib, Greenpeace, Natuur en Milieu en Milieudefensie. De onderste laag wordt gevormd door ondergrondse cellen, zoals RaRa en het Dierenbevrijdingsfront. Siebelt heeft ook onderzoek gedaan naar de BDS-beweging, die oproept tot boycot, desinvesteringen en sancties tegen Israël. Siebelt stelt dat deze organisatie in Nederland steun krijgt van verschillende maatschappelijke organisaties, zoals Oxfam Novib, Pax Christi Nederland, het ICCO, Cordaid en de Postcode Loterij.

Infiltrant in de kraakbeweging Siebelt: Ik ben een oorlogskadootje. Mijn vader was een Amerikaanse soldaat en als jochie kon ik niet begrijpen hoe men in Nederland zo fel kon demonstreren tegen de Verenigde Staten, en hoe men de Amerikaanse vlag kon verbranden. Iedere keer zag ik dezelfde mensen bij die demonstraties meelopen, vooral leden van de PvdA en de CPN. Ik kreeg een hekel aan die mensen, maar kon het niet onderbouwen. Tot ik op een gegeven moment in de Bijlmermeer terecht kwam, in 1972, als beveiliger van sociaal-culturele centra. Ik zag hoe die centra al snel veranderden in kantoren van politieke partijen van de CPN en de PvdA. Ik begon informatie te verzamelen over politieke partijen en hun dwarsverbanden met alle mogelijke actiegroepen, en begon met het bestrijden van de krakers, op een manier waar geen geweld bij kwam kijken. Er stonden tachtig huizen leeg in de Bijlmer en daar kwamen krakers uit Amsterdam op af, die vervolgens de Surinaamse jongeren bewerkten om die panden te kraken. Ik zat bij die bijeenkomsten en kon alles noteren, want ik was geïnfiltreerd in de kraakbeweging. Op die manier kon ik voortijdig maatregelen nemen en ervoor zorgen dat er mensen kwamen te wonen in die leegstaande huizen. Ik sliep in kraakpanden en nam daar alles mee voor mijn onderzoek, tot de kleinste papiersnippers, om te analyseren wie ze nou eigenlijk waren. Op een gegeven moment was er een inbraak in de NATO-kazerne en is er geheime informatie gestolen. De politie in Amsterdam kwam toen aan mij vragen of ik wist waar die documenten waren. Ik had ze binnen twee dagen gevonden. Tom van der Lee: vluchtelingen zijn politieke winst Vanaf mijn infiltratie in de kraakbeweging-tijd heb ik de carrières gevolgd van actievoerders uit die beweging. Al die gasten zie je later overal terugkomen, zelfs bij ambassades en op hoge functies. Neem het GroenLinkse Tweede Kamerlid Tom van der Lee. Hij is zijn hele leven lang activist geweest bij allerhande organisaties en heeft miljarden aan subsidies binnengesleept voor alle mogelijke activiteiten. Hij is omhoog geklommen, kwam bij Oxfam Novib en Partos terecht, waarbij heel veel NGO’s zijn aangesloten. Van der Lee was daar vice-voorzitter en tegelijkertijd was hij voorzitter van het Directeurenoverleg, want ze noemen zich allemaal directeur: of het nou van de Eerlijke Bankwijzer is, of van Oxfam Novib, Amnesty International, FNV, Dierenbescherming, Milieudefensie of van Pax Christi. Van der Lee zit als een spin in het web van al die actiegroepen. Toen Balkenende aan het bewind kwam in 2002, ging Van der Lee met al die actiegroepen demonstreren, hij coördineerde dat via Keer het Tij. Hetzelfde deed hij toen Pim Fortuyn in opkomst was, toen organiseerde hij samen met Nederland bekent Kleur talloze protesten. Ik vind Van der Lee heel gevaarlijk, omdat hij de uitstraling van een nette man heeft en niet radicaal overkomt. Maar achter zijn masker zit een heel griezelig mannetje. Zo steunt Van der Lee de Palestijnen en reist regelmatig naar Gaza. Wanneer zijn Palestijnse vrienden in de problemen komen, komt hij onmiddellijk in het geweer. Zo riep hij in 2021 onze toenmalige minister van Buitenlandse Zaken op om Nederlandse steun in te stellen voor zes Palestijnse NGO’s die door Israël waren geclassificeerd als terreurorganisatie. Ook kan hij gezien worden als een kopstuk in de asielindustrie. Hij is radicaal tegen het uitzetten van vluchtelingen en vindt dat iedereen die uit het buitenland naar Nederland komt het recht heeft om te blijven. Hij en zijn Tweede Kamerfractie hebben altijd verkondigd dat vluchtelingen politieke winst zijn. Van der Lee zat vermoedelijk niet bij RARA maar weet precies wie daarin actief was. RARA was een samenraapsel van actievoerders uit allerhande clubjes, zoals Milieudefensie, de anti-apartheidsbeweging, etcetera, net zoals Extinction Rebellion nu een samenraapsel is van actievoerders uit alle mogelijke milieugroepen. Het zijn de nazaten van Wijnand Duyvendak, zijn broer Jan Willem, Mirjam de Rijk, de vrouw van Wijnand, en haar broertje Peer de Rijk (lid van Stichting XminY) die ooit een politieman mishandelde om informatie los te krijgen. De Duyvendak-dynastie behoort tot de smaakmakers van Amsterdam. Van der Lee is een heel goeie kameraad van Peer de Rijk en Wijnand. Die gasten zwijgen als het graf over elkaar, er heerst een soort omerta.

Jan Pronk: Mensenrechtenactivist of oorlogsmisdadiger? Wijnand is de adviseur en de coördinator van GroenLinks, samen met Bram van Ojik. Bram van Ojik kwam bij de NOVIB vandaan en is toen adviseur geworden van PvdA-mastodont Eveline Herfkens. Herfkens heeft Van Ojik toen als eerste GroenLinkser in 2003 ambassadeur gemaakt in Benin, waar hij meteen subsidies ging verspreiden onder al zijn vriendjes. In mijn boek Sinistra heb ik de relatie tussen Jan Pronk en hele linkse bewegingen die actief waren in Benin omschreven. De dochter van Van Ojik was daar ook actief in een of andere NGO en reed in de ambassade-auto rond, dat heb ik aan de kaak gesteld. Ik ben nog steeds bezig met een boek over Jan Pronk, dat als titel draagt: Mensenrechtenactivist of oorlogsmisdadiger? Hij subsidieerde allerlei organisaties in Afrika, zoals het ANC en SWAPO in Namibië, terwijl hij wist dat die groeperingen in kampen mensen martelden en vermoorden. Een van Pronks partijgenoten heeft hem daar voor gewaarschuwd, ik heb die brieven. Daarin staat: Jan, dat kun je niet maken, je bent medeplichtig aan oorlogsmisdaden. PvdA-er Jan Nico Scholten is een van de grootste zwendelaars uit de geschiedenis van de Nederlandse politiek. Hij had functies bij vluchtelingenwerk maar ook bij AWEPA (Association of European Parliamentarians for Africa). AWEPA was de grote coordinator van Europese parlementariers tegen apartheid. In het bestuur daarvan had Scholten politici zitten van ieder land in Europa, en die politici hadden als taak de staatskas te plunderen ten gunste van AWEPA. Al die vluchtelingenorganisaties zaten in dat netwerk van Jan Nico Scholten. Volkert en GroenLinks GroenLinks zat nooit in een regering vanwege hun radicale verleden. Ze zijn enorm kwetsbaar als je met ze gaat regeren. Kijk naar Wijnand Duyvendak en RARA, naar de kant-en-klare bom die ze vonden bij DWARS toen Klaver daar voorzitter was, de relatie met radicale dierenbewegingen, de Volkertjes van der Graaf en ga zo maar door. Die bomkwestie is onder het tapijt geveegd. Vermoedelijk was die bestemd voor een vrachtwagen voor een dierentransport. Marianne Thieme was voorzitster van Bont voor Dieren en zij adviseerde Volkert van der Graaf over welke fokkers interessant waren, waar ze woonden en hoe de structuur van hun bedrijven in elkaar stak. Toen Thieme nog voorzitter was van de Dierenpartij vloog ze de hele wereld over op kosten van Binnenlandse Zaken om overal Dierenpartijen op te richten. GroenLinkser Jack Bogers was wethouder in Wageningen en locoburgemeester en hoorde al heel snel dat Volkert de moordenaar van Pim Fortuyn was. De kameraden van Volkert werden meteen gewaarschuwd. De politie belde naar de burgemeester van de gemeente Wageningen, Jaap Sala, en die heeft Jack Bogers bij zich geroepen, want Bogers had direct zijn vriend Sjoerd van der Wouw, collega van Van der Graaf bij Vereniging Milieu-Offensief in Wageningen gebeld, tegen het protocol in. De computers van de VMO zijn toen opgeschoond door Van der Wouw, die later baasje werd bij Wakker Dier. Dat is met Bogers nog een hele kwestie geworden, want hij heeft zich later voor de rechter moeten verantwoorden omdat hij zijn ambtsgeheim zou hebben geschonden. Sjoerd van de Wouw is later Tweede Kamer-assistent geworden van Marianne Thieme. Ik heb al die verbanden beschreven in Eco Nostra.

De Postcodeloterij De VMO van Volkert van der Graaf werd door de Postcodeloterij gefinancierd. De Postcodeloterij werd ooit opgezet door pater Simon Jelsma, met de reeds genoemde Jan Nico Scholten achter de schermen en last but not least Boudewijn Poelmann. Die club moest geld binnenhalen waarover de overheid niks te zeggen had. Dat hadden de oprichters geleerd van de ervaring met XminY. Dat was een clubje van de NOVIB, maar werd te radicaal. XminY werd gefinancierd door zeer linkse aanhangers. Een van die aanhangers was Ybo Burema, raadsheer in de Hoge Raad. Toen Buruma werd voorgedragen voor de functie van raadsheer bij de Hoge Raad noemde het Kamerlid Louis Bontes van de PVV hem veel te politiek om als hoogste rechter onafhankelijk te kunnen oordelen. De overheid had dus niks te zeggen over de Postcodeloterij, die begon met een kinderkerstloop. Die leverde zoveel geld op, dat hadden ze nooit verwacht. Vluchtelingenwerk was een van de oprichters achter de schermen, samen met de NOVIB en Natuurmonumenten, ze kregen allemaal een derde deel van de omzet. Vanuit dat netwerk zijn ze begonnen om allerlei andere organisaties te financieren, allemaal belastingvrij. Ik heb daar een enorm dossier over waarmee ik precies in kaart kan brengen hoe ze een politieke manipulatieorganisatie zijn geworden. Ze kunnen allerlei organisaties inzetten tijdens de verkiezingen om stemadvies te geven aan de achterban. GroenLinks/PvdA dus. Maar hou ook D66 in de gaten. Van Kaag en de Palestijnen weten we het wel, maar vergeet Boris Dittrich niet. Hij zamelde bij XminY geld in voor Palestijnse organisaties. Als rechter zijnde was hij ook nog voorzitter van het International Defense and Aid Fund en die club sluisde geheime fondsen door naar het ANC. De radicale vleugel van de PvdA De PvdA was jarenlang de loopjongen van Fidel Castro. Jantje Pronk en prins Claus financierden in Nederland Venceremos, een mantelorganisatie van de Cubaanse geheime dienst. In Amsterdam onderhield burgemeester Job Cohen een prima relatie met radicaal links en de kraakbeweging. Alle ondernemers in de buurt van kraakpand Vrankrijk aan de Spuistraat kwamen in opstand, want zij moesten aan de regels voldoen, maar Vrankrijk had overal schijt aan, organiseerde enorme benefietfeesten op straat, onder andere voor Juan, dat ETA-figuur. Er werd nooit gecontroleerd door de brandweer of milieu-inspectie. Cohen kwam steeds meer onder druk te staan want de ondernemers eisten dat hij moest optreden. Het advocatenkantoor van Eberhard van der Laan moest toen onderhandelen met de krakers van Vrankrijk. Aan de tafel zat een kraker, die tevens een van de kantoorgenoten van Van der Laan was. Er is toen aan Cohen voorgesteld om een luikje in de deur van Vrankrijk te maken, waar de politie naar binnen kon kijken of de krakers zich aan de sluitingstijden hielden. Dat is nooit gebeurd natuurlijk, want het luikje kwam er wel maar ging nooit open. PvdA’ers komen altijd zo netjes over, maar als je achter de schermen kijkt, is het een radicaal linkse partij. Maar ze weten alles zo mooi te formuleren. Als je teruggaat in de geschiedenis, zie je dat de SDAP toen al samenwerkte met de Communistische Partij Holland. Die samenwerking is nu dus weer terug.

Proletariërs aller landen verenigt u Wat GroenLinks uiteindelijk wil, gaat terug naar de kreet: ‘Proletariërs aller landen verenig u’. In hun vaandel staat dat iedereen in de wereld recht heeft om te wonen waar hij wil en recht heeft op een woning en een uitkering en ga zo maar door. Vanuit die ideologie komt de asielgedachte. Ze willen geen gesloten grenzen, iedereen is welkom. Maar dat is helemaal niet haalbaar, dat kan ons land niet opbrengen. De PvdA heeft al dertig jaar lang een bestuurlijke functie in allerhande vluchtelingenorganisaties, en vooral binnen Vluchtelingenwerk Nederland. Het is een netwerk van hoogleraren, asieladvocaten, vluchtelingenorganisaties: overal is de PvdA nummer 1 met zijn leden. Het is daarom bijna onmogelijk om het immigratieprobleem op te lossen. Je moet allereerst stoppen met dingen die een aanzuigende werking hebben: gratis huis, uitkering, gratis gezondheidszorg. Vervolgens moet je dat netwerk van asieladvocaten etc. aanpakken. Iedere universiteit heeft tegenwoordig een leerstoel migratierecht. Die hoogleraren gebruiken allerhande studenten om de mazen in de wetgeving te onderzoeken, zowel nationaal als internationaal. Die aanbevelingen worden vervolgens gelanceerd bij de Europese Commissie. Ik denk dat de boel binnenkort klapt. Het kantelmoment zal zijn wanneer de asielinstroom ons hele land echt ontwricht. En dan krijg je hetzelfde als toen Van der Lee de hele boel opjutte tegen Balkenende. Er komen massale demonstraties. Al die actiegroepen gaan met duizenden de straat op tegen een eventueel Kabinet Wilders. Ze trekken alle laden open. Ik heb een archief met meer dan 2 miljoen vertrouwelijke documenten. Heb er twaalf jaar over gedaan om het te digitaliseren. Als je weet wat daarin zit, begrijp je hoe het hele systeem in elkaar steekt. Er zijn heel veel mensen die met idealen begonnen in die bewegingen maar erg teleurgesteld en gefrustreerd raakten. Zit er oprechte bevlogenheid bij die mensen? De top heeft duidelijk een politieke agenda, het merendeel van de leden en de vrijwilligers van de Wereldwinkels en de Fair Trade-organisaties hebben geen enkel idee wat er in de top van die organisaties speelt.