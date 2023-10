Gratis OV bestaat niet, vooral omdat het OV zeer ongelijk over nederland is verdeeld. Heel veel dorpen ed hebben geen bushalte meer. In Friesland Groningen Overijssel, Zeeland ed is sprake van minimale OV voorzieningen. Beperkte treininfra, weinig treinen per uur, busvervoer idem en zeker in daluren.

Vergelijk dat met de randstad. Stations waar elke paar minuten treinen stoppen, grote steden met trams en metro. Volop buslijnen in en rond de grote steden.

Gratis OV betekent niets anders dan dat iedereen buiten de randstad gaat betalen voor het ov van de elites in de grote steden waar alles perfect geregeld is.