Bas Heijne had zaterdag in NRC zo’n 2000 woorden nodig om te vertellen dat hij denkt (dus niet weet) dat er tijdens de recente formatiegesprekken weinig is gesproken over Nederlandse steun en de oorlog in Oekraïne. Ook orakelde de “””essayist””” dat de kwestie een splijtzwam kan (dus niet zal) worden in een rechtse regering. Niet álle stukjestikkers die Bas heten, hebben altijd gelijk zo blijkt. De inkt was nog niet droog of Heijne ging nat: Geert Wilders is bereid om te praten over voortzetting van militaire steun aan Oekraïne. Niet alleen in huize Heijne klonk een luide krachtterm, ook aan de ontbijttafel in Maastricht beefden de koffiekopjes op hun schoteltjes.

Frans Timmermans had deze week in zijn Banning-lezing onder meer Wilders maar ook de Italiaanse premier Giorgia Meloni 'bewonderaars van Poetin' genoemd en een gevaar 'voor onze landsverdediging en veiligheid'. Net zoals Heijne staat ook de PvdAGroenLinks-leider nu voor schut: Meloni kondigde zaterdag aan - nota bene ín Kiev - een 10-jarig veiligheidsakkoord te gaan tekenen met Oekraïne.

Minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA) meldde deze week dus ook een dergelijke overeenkomst met het land te gaan sluiten, akkoorden waar al sinds de NAVO-top van afgelopen zomer over gesproken wordt. Uit de bijbehorende Kamerbrief blijkt dat nog niet duidelijk is wat een en ander moet gaan kosten. De financiële invulling van een dergelijke verbintenis is sowieso aan de formatietafel en niet iets waar (wat er nog van over is) Rutte IV een beslissing over moet nemen. Wilders heeft volstrekt gelijk dat het demissionaire kabinet terughoudender mag zijn met het sluiten van 10-jarige akkoorden.

Wilders' tournure op het Oekraïne-dossier (naast politieke nu toch ook militaire steun) is de zoveelste handreiking van de winnaar van de verkiezingen. Eerder nam de PVV-leider de grondwettelijke en rechtstatelijke bezwaren tegen de deelname van zijn partij aan een nieuw kabinet al weg.

De ongeïnformeerde Heijne zal vanaf nu wellicht minder stellig in zijn NRC-stukjes zijn, bij PvdAGroenLinks gaan ze onvermoeibaar door. Vanuit de als bedachtzaam geachte Eerste Kamer framet senator Randy Martens de ontwikkeling van gisteren als volgt: "Ja laten we na de vraag of we de grondwet gaan respecteren ook nog even uitgebreid onderhandelen over of we het landsbelang gaan behartigen."

Wat Wilders ook doet, voor sommigen is het nooit goed. Dat Timmermans' club nu over de rug van de slachtoffers van een illegale en barbaarse oorlog een moreel hoog paard probeert te beklimmen, is een nieuw dieptepunt.