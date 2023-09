We hadden al zo'n vermoeden, maar nu is het officieel: wonen in Amsterdam maakt ongelukkig. In 2010 was nog 80 procent van de Amsterdammers gelukkig, maar na jaren vol geboden en verboden, een compleet verpeste huizenmarkt, explosieve criminelen en criminele explosieven, warrig beleid en een verliezend Ajax ziet nog slechts 67 procent van de inwoners het leven zitten. Het nationale centrum is langzaam getransformeerd in een treurig pretpark dat zich meer en meer richt op rijke toeristen en iPhone-starende, VanMoof-rijdende lifestylecoaches, waardoor de stad zich vult met stroopwafelwinkels, Nutella-shops en TikTok-bekende restaurants die openen, zes maanden hip zijn en vervolgens failliet gaan omdat de likes-verslaafde massa inmiddels naar de volgende trend zwalkte. Luister vooral de laatste aflevering van deze podcast om te horen in wat voor in zichzelf gekeerde Instagram-bubbel sommige delen van Amsterdam zijn veranderd. De hoofdstad sloopte alles wat Amsterdam ooit mooi maakte en creëerde zo een stad die niet is bedoeld om in te wonen en nu ook niet meer is bedoeld om gelukkig in te zijn. Een stad waar de ene helft cappuccino's van vijf euro wegtikt en de andere helft moeite heeft om het einde van de maand te halen, maar waar het bestuur drukker is met klimaaturen en humorbestrijding dan met de aanpak van de daadwerkelijke problemen. Maar gelukkig krijgen ze binnenkort een kabelbaan, dus dan is alles weer goed.