Al die lui komen uit landen waar ze hondstrouw zijn aan hun gezag. Ze hebben met alle generaties hun gezag gevolgd. Dat gezag smeedde banden met de Amerikaanse overheid en het Amerikaanse zakenleven. De fundamentalist fungeerde als waakhond om de brave moslim niet van het pad van de islam af te laten leiden, maar verder was de American Style er in volle breedte verbazingwekkend populair. De Arabische lente stelde weinig tot niets voor. De gevallen dictators in die periode van de Arabische lente vielen slechts omdat ze door de VS niet meer gedekt werden omdat de economie daar niet was geworden wat het Amerikaanse zakenleven in gedachten had. Als één man komt een deel van de populatie van daar naar hier alsof dat maar een natuurlijke te rechtvaardigen reactie is op de waanzin die ze zelf gecrëerd hebben. Het rotsmoesje is steeds dat de VS en daarmee wonder boven wonder wij allemaal als Europses individuen medeschuldig zijn aan de armoede van deze gehoorzame overbevolking. Waarom moet hun rotzooi mijn rotzooi worden als dat niet waar is.