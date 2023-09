Het was gisteren weer raak hoor, in de gezelligste competitie van Nederland. Doelpunt, mannetjes juichen, bekertje op het veld, iedereen paniek in de pamper en staken om niks. Vooropgesteld: we zijn heel erg voor het keihard aanpakken van doorgesnoven idioten en mafketels alsook lui die aanstekers, vuurwerk en staven op het voetbalveld stralen, maar het grotemuilbeleid van de KNVB over die bierbekertjes kon natuurlijk alleen maar de andere kant op katapulteren. En dat is nou precies wat er aan het gebeuren is. Iedere week wedstrijden staken om NIKS. Scheidsrechters in de KKD zijn naar het voetballen gepromoveerde meesters gym die zowel thuis als in de lerarenkamer niks te vertellen hebben en dan in het weekend mogen ze met een fluit in de mond het braafste jochie van de klas uithangen. Gisteren de wedstrijd Helmond tegen Oss. Drie keer gestaakt. "(...) vliegen er in de hoek vreugdebiertjes vanuit de thuistribune op het veld. Zonder dat er ook maar iemand in de buurt is. Scheidsrechter Gerrets ziet het tafereel vanuit zijn ooghoek en dirigeert de elftallen naar binnen." VREUGDEBIERTJES ZONDER DAT ER IEMAND IN DE BUURT IS. Nou klasse hoor Gerrets, fijn dat je 22 voetballende slachtoffers hebt behoed voor deze poging tot genocide. Zo'n protocolkonijn van een scheidsrechter volgt natuurlijk ook maar gewoon de regeltjes omdat a) de menselijke maat uit die fluitende robots is gestampt en b) hij bang is voor een slechte beoordeling van de KNVBaas. Ook drie keer gestaakt: Den Bosch tegen Maastricht. Opnieuw wegens VREUGDEBIER. Dat werkt ongeveer zo: je staat lekker bier te drinken met je voetbalmaten, oei aanval, goal, JOEPIE, iedereen smijt z'n bier de lucht in. Scheidsrechter Bourdeaud’hui (zo heet-ie echt): priet, staken. Ook hier zijn de toverwoorden 'protocol' en 'conform de regels'. Het 'protocol' is belachelijk, blijkt te zijn gemaakt door een paarsgebroekte KNVB-boomer met minder voetbal in z'n genen dan zo'n vermaledijde supporter in z'n kleine teen, de bedenker van het bierbekertjesplan moet verbannen worden naar het volleybal en dan willen wij een NIEUW PROTOCOL.