Ja Marokko is heel erg maar gisteren gebeurde er ook iets vreselijks in Velsen. Tijdens de wedstrijd tussen Telstar en VVV werd er na een doelpunt een bekertje bier op het veld gegooid. Naschokken van de landing van het bekertje bier op het veld werden tot in Zeist gevoeld. Aangezien het op dat moment niet bekend was hoeveel slachtoffers bedolven lagen onder het bekertje bier besloot de KNVB het duel meteen te staken. Familieleden van alle seizoenkaarthouders werden meteen ingelicht over de mogelijkheid dat hun geliefde mogelijk onder het bekertje bier zou liggen. Speciale reddingsteams uit Zuid-Amerika en Oost-Europa zijn met bijzondere apparatuur onderweg om het bekertje bier van het veld te takelen. De Koning heeft zijn medeleven betuigd. Ook heeft Mark Rutte sterktewensen ontvangen uit onder meer Duitsland, Italië en Frankrijk. Door de tragische gebeurtenissen besloot de beroemde vechter James McSweeney een kickbokswedstrijd te annuleren. We wachten nog op een statement van de KNVB, later meer.