Toch nog even over die krankzinnige oproep van politiebonden om uitsupporters te weren, en de follow-up van vandaag om 'uitsupporters die zich misdragen niet welkom te laten zijn bij de volgende uitwedstrijd' (immers, als je nu rotzooi trapt, mag je pas een jaar later bij dezelfde wedstrijd niet meer komen). We zijn echt het lachertje van Europa. Dat laatste puntje is hét voorbeeld van het slappe hap-krokettenbeleid in Nederland. Politici, beleidsmakers, burgemeesters, iedereen heeft zo'n ontzettend grote smoel over voetbalsupporters, maar het enige wat er daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht is halfbakken rukbeleid. Lage straffen voor raddraaiers wegens geen zin in administratief gedoe, gebiedsverboden worden niet gecontroleerd, meldplichten worden niet nageleefd en voor supporters met een stadionverbod is het een eitje om tóch het stadion te betreden. Zo hád PSV-kneus Dylano Kempkens - die nu een stadionverbod van veertig jaar heeft gekregen - al een stadionverbod. Het Philips Stadion van PSV hangt vol met moderne camera-apparatuur om iedereen op de vingers te kunnen kijken maar rotte appels eruit pikken is te veel gevraagd. Geen tijd, geen behoefte, geen zin in mot met de harde kern. Er wordt heel veel lawaai gemaakt over het feit dat het niet lukt om voetbalsupporters in het gareel te krijgen en alle dingen die bedacht zijn óm voetbalsupporters in het gareel te krijgen worden niet of halfbakken nageleefd.

Waarom worden uitsupporters in Duitsland wel als normale mensen onthaald en waarom zitten de uitsupporters in Engeland gewoon pal naast de thuissupporters? Is het omdat er in Nederland grotere debielen wonen dan in Duitsland of Engeland? Nee, dat is omdat ze daar de rellende mafklappers keihard aanpakken, afvoeren, verbannen uit het voetbalstadion en daar vervolgens op HANDHAVEN. Als uitsupporters gaan knokken, pak je ze op of ram je ze terug naar huis, en dan mogen ze lekker tien jaar op de bank naast Samantha gaan zitten thuisrellen. Voetbalfans die thuishoren in het gesticht pleur je lekker in het gesticht.

Wij, daarentegen, hebben na een miljoen vergaderingen, commissies, beleidsplannen, procedures, gedragsdocumenten en door in paarse broek gestoken gemeentekneuzen opgetikte veiligheidsrapporten 100.000 halfslachtige omwegen bedacht om het leven voor voetbalfans zo onaangenaam mogelijk te maken. Hekken, netten, kooien, wanden, sluizen, prikkeldraad, belachelijke busritjes, geschifte combi's met opstapplaatsen uit de hel, lastminute capaciteitswijzigingen, lastminute annuleringen, een minimaal aantal mensen in de auto, een maximaal aantal mensen in de auto, idiote aanvangstijden, alcoholverboden, asociale ontvangsten, opgefokte stewards. Er is geen enkele visie, de politie kan het zogenaamd niet aan, bij de hypocriete kutorganisatie KNVB zijn ze alleen maar bezig met geld schuiven en het enige wat lokale driehoeken kunnen bedenken is: ga je maar gedragen (de take van deze dombo) en anders IEDEREEN VERBIEDEN. Dan krijg je dus dat het thuispubliek in Leeuwarden zich niet weet te gedragen, waarop het uitpubliek wordt geweerd door de burgemeester. Ja kom nou. Tijd voor: NORMALISATIE. Kappen met de criminalisering van alle voetbalsupporters. Harder aanpakken rotte appels. En dan ook handhaven en naleven van de eigen grote bek.