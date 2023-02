Dat was lachen, toen zo'n PSV-sjappie die keeper van Sevilla probeerde te suckerpunchen, maar even was vergeten dat die keeper uit Servië komt. Nou, hij is gevonden hoor, Dylano Kempkens, de hardste avocado in de supermarkt. Dylano wilde heel graag wereldberoemd worden en het is 'm gelukt. We zien zo al dat-ie lijdt aan het Syndroom van Hooligan. Likes voor Dutch Hooligan Scene-paginaatjes, zwarte kleertjes, Stone Island-troep, C.P. Company, North Face, beetje snuif in je mocropack en dan iedere ochtend alle afleveringen Danny Dyer kijken. Deze eenheidsworstificatie van de voetbalfans is zó ongelooflijk triest dat we er een beetje verdrietig van worden. Maar er is hoop. Weet u nog, Hooligan Wesley, die een penalty kreeg van AZ-keeper Esteban? Wesley kreeg 6 maanden cel, 30 jaar stadionverbod en een boete van 10.000 euro. En hij is best goed opgedroogd! Hoop, Dylano give us, hoop!

OMG Update: Ouders Dylano (de mensen die hem opgevoed hebben) NU OOK BESTORMD