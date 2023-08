Het KNVB-bestuur (een doodvermoeiende verzameling beroepsbestuurders, projectmanagers V&D afdeling broeken, regiodirectrices Randstad Uitzendbureau, Nyenrode-bal gehakt, enz.) heeft bedacht voetbalsupporters heeeeeeeel hard te gaan aanpakken. Nu hebben KNVB-bestuurders geen zak verstand van clubliefde of hoe normale fans een voetbalwedstrijd bezoeken, KNVB-bestuurders zetten de auto gratis op Parkeerdek A, geven hun jas af aan de 'host' en zijn tijdens de wedstrijd vooral druk om in de 'lounge' kaviaartoastjes weg te spoelen met een glaasje Pommery, maar met de harde dadergerichte aanpak zijn we het wél helemaal eens. Gekken stop je lekker in het gekkenhuis. Wel zijn we heel benieuwd hoe de KNVB daden van die woorden denkt te maken. Fysieke meldplichten worden niet nageleefd wegens capaciteitproblemen bij de politie, de fraudegevoelige digitale meldplicht ligt al 100 jaar op de plank en de 'bezoekersstromen' in het stadion hebben ze nu ook al wel in beeld. Voorbeeld: PSV-tokkie Dylano Kempkens hád al een stadionverbod, maar kon toch het met camera's volgepleisterde Philips Stadion in. En als een toekomstig lid van de technische staf van Ajax op het matje moet komen bij de harde kern, dan komt dat toekomstige lid van de technische staf op het matje bij de harde kern. Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen?

ENFIN, als de KNVB dadergericht de rotte appels gaat aanpakken (heel fijn), misschien kunnen we de rest van de supporters dan weer behandelen als mensen i.p.v. als Roemeense straathonden in een Black Mirror-aflevering? Oftewel: stóppen met collectieve straffen (dus géén vakken of stadions leeg), stoppen met onzinnige combiregelingen (want de rotte appels gaan toch niet mee, nietwaar, KNVB?), weg met netten, hekken, kooien en aquariums en dus NIET zoals Willem II de tent verbouwen tot een opvanghuis voor zieke varkens, die hyperactieve burgemeesters een beetje tot bedaren brengen, niet zo hysterisch doen over een beetje siervuurwerk (knalvuurwerk wel oprotten) en wég met de maatregelen die erop gericht zijn voetbalfans zo asociaal mogelijk te ontvangen in de hoop dat ze volgende keer maar niet meer meegaan. Uithalen van de rotte appels = normalisatie voor de rest. Toch, KNVB?

Willem II mag dit hondenhok weer afbreken