Strikt genomen ontsporen die heilstaten vroeg of laat omdat zich corrupte types nestelen in de top die een eigen rijkje gaan beginnen en dan krijg je de totalitaire gewelddadige oligarchen die een oligarchie beginnen en dan is het socialisme verdwenen.

Noord-Korea ooit begonnen als heilstaat en geflopt, maar in geval Rusland kun je je zelfs afvragen of het niet de oligarchen zijn die de Sovjet Unie hebben laten crashen in de jaren 1980 zodat ze lekker helemaal los kunnen gaan met stelen van de bevolking.

Corruptie is echt de pest voor je land en lobby's schuren tegen corruptie aan of worden het de facto ook gewoon. Want landsbelang wordt opzij geschoven.