".Politie en OM willen arrestanten weer registreren Klimaatactivisten die na arrestatie bij een A12-blokkade in Den Haag de volgende dag weer terugkeren, moeten straks wél vrezen voor vervolging."

Wat een halfbakken dreiegemetjes weer. Dat politie en OM iets willen, wat interesseert ons dat nou. Wat wij willen weten is of ze het ook dóen. Dat klimaatactivisten moeten vrezen voor vervolging, wat boeit het, ze moeten het godverdomme zeker weten dat ze vervolgd zullen worden!

Er is een groot verschil tussen een voornemen kenbaar maken en een besluit nemen. Hier wordt steeds opnieuw die ruimte opgengelaten, waardoor dat demonstreren en oppakken meer als een spelletje tussen twee rivaliserende partijen wordt gezien dan als datgene wat het is, een situatie waarin door een groep mensen, tevoren aangekondigd nog wel, willens en wetens stelselmatig de wet met voeten wordt getreden.

Die lafhartigheid hebben we in het verleden al zo vaak gezien bij de aanpak van krakers. En je voelt precies wat er speelt, dat ook bij de handhavers het moreel kompas een beetje in een andere richting wijst dan de wet.

Gedoogbeleid heet dat. "We moeten wel ingrijpen, want de wet vraagt dat van ons, maar we dioen het liever niet, en als het even kan doen we het ook niet."

De dagen korten weer, en we kunnen ons inmiddels weer op gaan maken voor de ellende rond het jaarlijkse Sinterklaasfeest of wat daar nog van over is. Dan zullen we weer eenzelfde beeld zien als het gaat om wie er waar, wanneer en hoe mag demonstreren. Dan worden de regels weer opgerekt, dan wordt er tevoren overlegd met het KOZP-tuig, worden die lui met fluwelen handschoentjes aangepakt, alsof het volstrekt normaal is dat de handhaver zich als gesprekspartner in een politiek-moreel conflict opstelt. "Als jullie ons toezeggen je een beetje te gedragen mag je midden tussen de kindertjes gaan staan". Dat is steeds wat zo pijnlijk zichtbaar wordt, dat degenen die er simpelweg zijn om de wet te handhaven partij willen zijn in een moreel conflict. Een burgemeester van een hoofdstad die met buttons opgespeld de pers te woord staat en ons even vertelt dat het belang van de ene demonstratie groter dan het belang van de andere,

Het klinkt als "Mensen, begrijp het nou, op den duur kunne we niet anders, ook al willen we het niet. Dan moeten we helaas ingrijpen Snap dat we jullie tegen heug en meug wegslepen, dat we ook anders zouden willen varen, maar helaas, we zijn ook onderdeel van dat verderfelijke systeem dat ons naar de afgrond leidt. Help ons nou en pas je gedrag een beetje aan, alsjeblieft."