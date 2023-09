In de eerste dagen van de illegale wegblokkades door XR-terroristen gingen agenten door hun rug en/of lopen een maand krom danwel bij de fysio, na het aanhouden en weghalen van "rebellen" van de Utrechtsebaan. Ook vandaag werd er nog iemand door 4 agenten weggetild (zie vorig topic). Maar op Dag 5 - er waren vandaag maar 50 blokkeermensen - zien we nieuwe tools om tuigh te verwijderen. Oranje brancards op wielen hadden we al, maar die moeten nu terug naar de Alpen, want D66 gaat weer skiën. En nu zien we handige people movers met vetcoole terreinbanden. Carice erop & je kijkt zo in d'r broekje want die boobies hadden we al. Naam van dit keihandige en peperdure apparaat: rescue carrier. En voor die 3000 euro mag er best een dieselmotortje bij. Vroem vroem, A12 in 20 minuten weer vrij!

Kost duur, maar dan heb je ook wat...