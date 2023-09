Toch wel benieuwd waarom niemand in de mainstream politiek en in de MSM over een club die stelselmatig de wet overtreedt (een snelweg blokkeren en bezetten mag niet, het hek van een vliegveld kapot maken en een landingsbaan voor privéjets bezetten mag niet, overal graffiti op kalken mag niet en is ook nog eens hypocriet) zegt dat deze verboden moet worden, terwijl dit maar herhaald blijft worden over ON en FVD? Ik weet natuurlijk het antwoord wel, maar ik doe even net alsof ik oprecht benieuwd ben.