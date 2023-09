allesofniks | 12-09-23 | 15:14,

Dit doet mij denken aan mijn Moeder.

Mijn broer en ik hadden behoorlijk last van Antillianen, vooral mijn broer.

Mijn broer zat in de particuliere Beveiliging en...... tja wat moet ik nog zeggen ?!

In ieder geval waren diefstal en schietpartijen deze lieden niet vreemd.

Als wij het daar thuis over hadden, toen zei mijn Moeder, " jullie lijken wel racisten ?! ".

Totdat Moeders bijna bewust op een zebrapad ( krijg ik nu een bepaalde denkwijze over ) bijna door dat soort voor haar snotje werd gereden.

Helemaal overstuur kwam Moeder thuis, deed haar verhaal, zij eindigde met, " kutnegers ".

Broer en ik reageerden met, " oooohhh Mam ".

Toen kwam ik even in verweer, niet alle Negers zijn Antillianen Mam.