Dit was het blikje van Mangbert van der Velde. Mangbert heeft 40 jaar gewerkt als Vrachtwagenchauffeur C Betonmixer, maar toen ging hij iets compleet anders doen. Namelijk yoga. Zijn tantrayogaschool is enorm populair bij mensen uit Amsterdam-Noord. Mensen uit Amsterdam-Noord zijn tégen een Erotisch Centrum, maar vóór designerdrugs gebruiken op een festival. Zelf is Mangbert verslaafd aan Fanta, maar nu er statiegeld op de blikjes komt zoekt hij een andere hobby.

Dit was het blikje van Samantra Krachtstroom uit Breda-Tuinzigt. Bij haar vriendinnen Petra en Denise luistert Samantra altijd naar keiharde hardcore, zoals Neophyte, Spitnoise en Karun, maar eigenlijk is ze fan van Van Morrison. Niet van die chagrijnige eikel die het nu is, maar van de man die vroeger albums als Moondance en Tupelo Honey maakte. Enfin, Samantra drinkt altijd Red Bull. Zo roert ze 's ochtends cornflakes door de Red Bull, wat kan haar het verrotten.

Dit was het blikje van Wieniefred van Buitelenburg. Hij is 37 lang verslaafd geweest aan Heineken bier, maar dit was zijn allerlaatste. Hij stapt over naar Hertog Jan. Van Buitelenburg woont de Gelderse plaats Epe met zijn vriend, Marky-Anne. Hij heeft een gravelfiets. Wieniefred werkt in de windmolenindustrie. Wat een lul!

Dit was het blikje van Peter Volkorenpannekoek. Peter ging enorm lekker op cola light, maar door woke, feminisme, de islam en abstract impressionisme is cola light overgeleverd aan de goden. Volkerenpannekoek vindt Barnett Newman een vreselijke hondenlul. Weten we dat ook weer!

Dit was het blikje van Rian van Schijtbroek. Ze heeft een heel rare achternaam, maar daar kan haar vader (Kees van Schijtbroek) ook niks aan doen. Rian ging vroeger naar de tienerdisco in Oene - de Kontiki - en dan zoop ze een heleboel bessen-jus weg. Dat was een prachtige opmaat naar Bacardi Razz, die ze nu optoetert bij de vleet. Vijftien cent statiegeld, daar doet ze niet aan, ze pleurt die blikjes gewoon in de struikjes.

Dit was het blikje van Guus. Op kantoor drinkt Guus altijd blikjes Golden Power. Dan ruikt het hele kantoor naar Golden Power. Maar de geur van Golden Power is ook de geur van succes, winnaars, dienstverlening, eindproducten, webinars en achter het fietsenhok staan toen je vijftien was. We love Guus!