Pijnpuntje in de sharia is de principiële ongelijkheid van mensen. Mannen staan boven vrouwen, en moslims staan boven niet-moslims. In de shariawetgeving is het bestelen, mishandelen, verkrachten en vermoorden van niet-moslims meestal legaal. Een uitzondering daarop is als de heersende kalief/sjeikh/whatever bepaalde groepen "recht op leven" gunt, in ruil voor beschermgeld (jizzya).

Het draait dan dus puur om geld. Vandaar dat moord op een Amerkaan in Saoedi Arabië wel al snel tot doodstraffen leidt, maar moord op een Indiër of zelfs Egyptenaar niet. Wel kunnen nabestaanden soms een kleine schadevergoeding opeisen.

Sharia maakt het geweld alleen maar erger. In de jaren '90 zag ik al een reportage dat er elke week (!) een of twee dode dienstmeisjes vanuit de golfstaten naar de Filippijnen werden terug gevlogen. Dat zal in Indonesië etc echt niet anders zijn. In Egypte worden Saoedi's zelfs gehaat vanwege hoe Egyptenaren (ook moslims) in SA behandeld worden.