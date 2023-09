:

Ben geen "meis". Ook geen transgender.

Maar jij vraagt om genuanceerd? Dat is interessant, omdat je zelden getuigt van een voorliefde voor nuances. En dan zou ik met je op inhoud moeten gaan discussiëren? Het is te gemakkelijk om te zeggen "welke inhoud" want daarmee zou ik je mening als irrelevant wegzetten. Waar ik bezwaar tegen heb, zoals in echt elke discussie die gaat over immigratie, migranten, allochtonen, jongeren en aanverwante afkomst-gerelateerde topics, is dat altijd weer iedere nuance wordt aangevallen als de Grote Vijand, omdat niet getolereerd wordt dat je er ook maar iets anders van vindt dan de heersende mening dat dit een kudde gekleurde hyena's zou zijn die een weerloze blanke aftuigt en dat dit cultuur-gerelateerd zou zijn en alleen maar gevolg van immigratie. Meteen wordt dat stokpaardje bereden en wie daar ook maar iets van zegt is een linkse deuger of "is voor geweld" of elitair.

Kortom, je mag er niets genuanceerds van vinden, want de uitkomst staat al vast. Het punt is: We weten het niet. We weten echter een ding wel en dat is dat het om bijzonder afkeurenswaardig geweld gaat, dat mensen schrik aanjaagt, uit het OV houdt en onrust geeft in de samenleving. Het verdient ook een stevige straf.

Wat niet vaststaat is dat het geweld uit racisme voortkomt, uit cultuur, of uit afkomst. Dat weten we allemaal niet en de vraag is zelfs of dat ertoe doet, behalve dat deze daders zwaar gestraft gaan worden, ook om een voorbeeld te stellen dat de samenleving hier niet blij van wordt.