Lekker is dat, het openrijten van een oude wond. Op 1 september 2001 dompelde ene Jason McAteer heel Holland in rouw met een doelpunt. WIJ gingen niet naar het WK. De teleurstelling was voelbaar van hier tot aan New York, waar de Twin Towers met enige vertraging in elkaar donderden. Laat het maar aan Willem Vissers - almost vintage cumshot collega - over om daar metaforisch heel ingewikkeld over te doen: "Het waait. De ene bondscoach, Mick McCarthy, draagt een korte broek. De ander, Louis van Gaal, is gekleed in een driedelig pak. Rock tegen palingsound." Proest! Enfin, 22 jaar later, zijn WE terug op Lansdowne Road in het Aviva Stadium. De Volkskrant kan moeilijk doen, maar het kan ook simpel: Ieren kunnen er geen zak van, het ziet er niet uit, goede spelers hebben ze niet, van tactiek hebben ze al helemaal geen kaas gegeten en het wordt 0-3. LIVE staatstv NPO1. Hup Holland.

UPDATE 2' - Lekker begin hoor jongens! Flekken speelt binnen de eigen 5 meter een schijtinspeelbal naar Frenkie, Wieffer redt nog, corner tegen de hand van Virgil, pingel tegen, 0-1 na 2 minuten

UPDATE 19' - 1-1 GAKPO PINGEL. Keeper krijgt GEEL voor neerhalen doorgebroken Dumfries

UPDATE - Wieffertje moet maar efkes wisselen. Heeft al een plakkie kaas en als-ie zo doorgaat pakt-ie z'n tweede

UPDATE - Nu denkt Aké dat het een goed plan is om Frenkie op 10 meter van de goal in de dekking aan te spelen. Weer bijna goal tegen. STOP DAAR EENS MEE

UPDATE - Het is ook helemaal geen leuk voetballand, dat Ierland. Allemaal van die hengsten op het veld, die als een stel blije eikels van lijn tot lijn draven en alle ballen lukraak naar voren rammen in de hoop op een corner of een kutbal op Frenkie de Jong. Ierland heeft elf Dumfriezzen. Met dat strontvervelende 'enthousiasme' van ze

UPDATE - Flekken weer met een schijtbal op Van Dijk. Wat denken jullie: heeft Koeman poep in zijn ogen?

UPDATE - Jongens haal die Flekken er maar af

UPDATE RUST - Dat was afgrijselijk slecht. De Ieren gaan caravans kopen voor hun moeders. Graag die keeper eraf, Van Dijk eraf, Wieffer eraf. En dan die vreselijke BLIND. En die MALEN die voor 'diepte' moet zorgen. Aaaargh



UPDATE - Nou, we mogen weer. Tweede helft. Steken we ons andere oog ook uit of...?

UPDATE - Blind & Wieffer eraf. Reijnders & Weghorst erin

UPDATE 55' - GOALLLL WOUTJE WEGHORST HIJ HEEFT EEN GEBLONDEERDE COUPE MAAR HIJ SCHIET ZE ER WEL IN

UPDATE - De Ieren gooien nu de beuk erin. Lekker onbenullig doen, beuken uitdelen en dan schijnheilig lachen en handjes geven. Opzouten

UPDATE - Smallbone komt erin. Zei onze vrouw vannacht ook

UPDATE - Slotoffensief Ierland

UPDATE - Je denkt dat Frenkie de Jong een slimme voetballer is, maar die heeft dus de voetbalintelligentie van een struik. Gaat onder druk nog een beetje balletjes naar Noa Lang spelen na 5 minuten blessuretijd. Roei dat ding weg man draak

UPDATE - EINDE! Oranje wint met 1-2. Ieren gaan weer verder met knokken, caravans verkopen & pubs bouwen over de gehele wereld

