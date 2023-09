91 indictments and counting.... www.fox10phoenix.com/news/will-arizon... Trump zit tot en met de verkiezing in de rechtszaal voor diverse civiele en strafrechtelijke zaken. Zijn medeverdachten staan er meestal alleen voor, en iedereen, inclusief Trump zingt als een kanarie op TV en in de rechtszaal.

De ene na de andere staat worden procedures gestart of Trump tijdens de primary`s en de presidentsverkiezing op het stembiljet mag. www.fox10phoenix.com/news/will-arizon... en www.citizensforethics.org/news/press-... en michiganadvance.com/2023/08/29/activi... en www.theatlantic.com/ideas/archive/202... Blauwe staten zullen Trump er niet opzetten en dan is GOP de eisende partij, Rode staten zullen Trump eropzetten en dan zijn de democraten en Republikeinse never-trump-ers de eisende partij. Deze gaat sowieso door tot en met de Federale Hoge Raad. Toch weer wat anders dan Al Gore en zijn pregnant ballots. ap.gilderlehrman.org/history-by-era/f...

Advocaten lachen zich helemaal kapot, de omzet gaat richting een miljard voordat al deze processen voorbij zijn.

De verliezer is de Amerikaanse burger. De strijd gaat tussen een demente bejaarde die de weg in zijn eigen tuin kwijt is en een narcist die nog nooit een kloppende boekhouding heeft gehad. www.reuters.com/world/us/new-york-say... De advocaten van Trump zijn vergeten het bewijs in die zaak in twijfel te trekken, dus bestaat de kans dat de rechter de vordering direct toewijst, en de jury alleen hoeft na te denken over (bestraffende) schadevergoedingen en kan de familie Trump het recht kwijtraken om in de staat New York zaken te doen. abcnews.go.com/US/trump-inflated-net-...

Hetzelfde zagen we eerder, waar de advocaten in ZESTIG zaken over verkiezingsfraude geen bewijs aandroegen. Die gingen met lege handen naar de rechtbank. Zoals Rudy Guilliani goed weet en toegaf, buiten kan je liegen, binnen in de rechtszaal kan je dat als advocaat beter niet doen.

Ik weet nog niet wie er wint, maar driehonderdmiljoen Amerikanen gaan verliezen.