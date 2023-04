Ach ja, waarom niet gewoon de Amerikaanse ver rechtse "media" napraten. Biden staat al 50 jaar bekend om zijn stotteren en zijn versprekingen. Het is berucht.

Niet dat je er geen grapjes over kan maken. Dat doen alle komieken in Amerika.

Maar ja, als je iemand niet op de inhoud kan pakken dan moet je toch wat of niet? Lekker goedkoop.

Tot dusver doet team Biden het stukken beter dan zijn voorganger qua, ehh alles. Maar de oranje proleet is heilig verklaard want of men zit zo vast in de ver rechtse propagandabubbel dat ze het niet kunnen zien of het is te moeilijk om dapper toe te geven dat je jezelf vreselijk vergist hebt. Er zijn geen andere opties.

Ook zoiets.

Kamala Harris zou ook niets kunnen en niets doen en maar een domme bruine heks zijn.

Niveautje hoor. Domweg de Amerikaanse ver rechtse propaganda napraten. Ondertussen stemt de grote meerderheid hier steevast, kritiekloos op de grootste nietsnutten die we in de politiek hebben in Nederland. Nog steeds in de ijdele hoop dat Wilders, Eerdmans of zelfs Baudet ooit iets voor elkaar gaan krijgen.

Maar dat is niet hun schuld. Dat is de schuld van de media en het cordon sanitaire natuurlijk.

Alleen een ezel stoot zich tweemaal aan dezelfde steen.