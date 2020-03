Biden heeft gisteravond drie endorsements opgepikt: CIA-systeemrat Pete, vanille-Obama beautiful human* Beta O'Rourke en figurant Amy Klobuchar. Maar even serieus, is Joe Biden nu werkelijk het állerbeste dat het DNC-kartel weet te produceren? Check de bovenstaande updated compilatie van versprekingen en desoriëntatie in tijd, plaats en persoon, zoals dat in de geriatrie heet. Hij noemt zichzelf een "Democratic candidate running for the United States Senate". Dit is geen polemiek, de man is daadwerkelijk beginnend seniel. Kent u dat gevoel vlak voordat u in slaap valt en u af en toe wat ijlt? Zo voelt Joe Biden zich dus op z'n meest heldere momenten. En dan krijg je dus dingen als "poor kids are just as bright and just as talented as white kids." En daarbij is gewoon een beroepspoliticus die een carrière lang grossiert in platitudes, derdehands ideeën, regelrechte leugens over zijn eigen verdiensten als student en een volstrekt onhebbelijke lach.

Maar goed, vannacht Amerikaanse tijd weten we dus of Biden tijdens deze Super Tuesday genoeg delegates heeft gehaald om tijdens de eerste ronde van de Democratic National Convention, een kans te maken tegen Bernie. Of dat er een vies antidemocratisch kartelspelletje via DNC superdelegates gespeeld moet gaan worden om Biden al dan niet met Hillary als VP alsnog presidentskandidaat te krijgen. Wat is ze stil de afgelopen 5 dagen hè?

