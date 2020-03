Wat is Super Tuesday ook alweer

Morgen gaan Democraten in vijftien staten naar de stembus om een presidentskandidaat te kiezen, namelijk in: Alabama, American Samoa, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma. Tennessee, Texas , Utah, Vermont en Virginia. Met die vijftien staten staan er morgen 1.344 delegates op het spel, 34% van de in totaal 3.979 delegates. Inclusief de voorgaande primaries zijn dinsdagnacht Amerikaanse tijd zo'n 40% van alle landelijke delegates verdeeld.

Momenteel staat Bernie aan kop met 58 delegates, volgt Biden met 50 delegates, daarna Buttigieg met 28 maar hij is gestopt en het is nog niet duidelijk wie hij endorst, Elizabeth Warren staat op 8 en Amy Klobuchar op 7, maar ook zij is vanavond gestopt en zegt Biden te endorsen. Om de nominatie te winnen heeft de kandidaat tijdens de 'first ballot' van de Democratic National Convention minstens 1.991 delegates nodig - de helft van het totaal. De uitkomst van Super Tuesday is niet alleen qua harde cijfers belangrijk. De winnaar neemt dat momentum mee de rest van de race in.

Mike Bloomberg investeerde zo'n $500 miljoen uit eigen zak in zijn campagne, voornamelijk gericht op Super Tuesday. In de meeste peilingen leidt dat tot een derde of vierde plek, achter Sanders en Biden, al staat-ie in Virginia op 2. Bernie gaat bijna overal met een ruime marge aan kop, ook in de staten met veruit de meeste delegates: California (415) en Texas (228). Wel won Biden gister overtuigend in South Carolina, en hoopt hij dit verse momentum mee Super Tuesday in te nemen. Ook is er een aanzienlijke kans dat Pete- en Amy-stemmers nu voor Biden gaan.

De ten diepste seniele 77-jarige Biden is nu trouwens de jongste mannelijke Democratische kandidaat.

Wat zijn 'delegates' en hoe win je ze

Delegates zijn individuen die gekozen zijn om hun staat te vertegenwoordigen tijdens de Democratic National Convention van 13 tot 16 juli. Doorgaans zijn het partij-activisten, politici of early supporters van een bepaalde kandidaat. Maar hoe wint een kandidaat delegates?

Stap 1: haal de threshold van minstens 15% van de stemmen.

Stap 2: de stemmen voor kandidaten die de 15% niet haalden, worden nu buiten de telling gelaten. Het percentage gewonnen stemmen van de overgebleven kandidaten wordt nu dus verhoogd in verhouding tot het percentage stemmen dat ging naar kandidaten die de 15% niet haalden.

Stap 3: De overgebleven kandidaten krijgen het in stap 2 verhoogde percentage delegates - tot drie decimalen achter de komma - toegewezen.

Stap 4: Dat percentage met drie decimalen achter de komma wordt naar boven of beneden afgerond, omdat een delegate een ondeelbaar individu is.

Wat zijn 'superdelegates' - De laatste DNC-redding tegen Bernie

Superdelegates zijn in totaal 771 leden van de Democratic National Committee, gouverneurs of congresleden en vooraanstaande partijfiguren zoals ex-presidenten en ex-vice-presidenten. Ook wel unpledged delegates genoemd staat het hen op de Democratische conventie vrij elke kandidaat te steunen, en zijn ze niet gebonden door Democratische stemmers in staten. En het geluid onder de superdelegates lijkt vrij eenduidig. "Democratic Leaders Willing to Risk Party Damage to Stop Bernie Sanders" en "The Superdelegates Are Nervous" kopte de New York Times twee keer op 27 februari. Van de 93 geïnterviewde superdelegates waren slechts 9 voorstander Bernie de nominatie te geven als de meeste delegates wint, maar niet met een meerderheid boven de 1.991 delegates komt.

Maar kunnen ze Bernies nominatie tegenhouden? Dat is niet zeker, maar ze kunnen wél aansturen op een zogeheten "brokered of contested convention", en dat zou voor het eerst sinds 1952 zijn. In feite is het gewoon een tweede ronde, waar nu 3.979 delegates + 771 superdelegates stemmen, en zijn er stemrondes tot een kandidaat meer dan de helft van de totale 4.750 stemmen heeft; 2.375,5 dus (sommige superdelegates hebben een halve stem). Een verandering ten opzichte van 2016 is dat superdelegates niet mee mogen stemmen tijdens de eerste ronde. De 771 superdelegates verdelen in een brokered convention 'slechts' 16.2% van het totaal aantal stemmen, maar hun echte invloed ligt in het overtuigen van delegates om op een andere kandidaat te stemmen. Tijdens een brokered convention staat het elke delegate namelijk wettelijk vrij van kandidaat te wisselen, ongeacht wie de stemmers in de thuisstaat kozen. Delegates zijn per DNC-regels enkel gebonden dat ze "in all good conscience reflect the sentiments of those who elected them,", p.14 rechtsboven, lol. Kandidaten Biden, Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar en Tulsi Gabbard zijn zelf trouwens ook superdelegates.

Het zal weinig verbazen dat van alle kandidaten, Bernie als enige het idee steunt dat een kandidaat de nominatie moet winnen als hij de meeste stemmen heeft, ook als het geen meerderheid van minstens de helft is.

Als er iets is dat Biden het momentum zou kunnen geven om een kans te maken tegen Bernie, dan is het natuurlijk wel een endorsement van Obama. Maar het lijkt erop dat deze er niet voor de beslissende Super Tuesday gaat komen. CNN meldt dat "He has no immediate plans to offer an endorsement of Biden -- or anyone -- as the nominating contest heads into Super Tuesday. "We are skeptical that an endorsement coming from us could truly change the political winds right now," the person close to Obama told CNN. If Obama were to endorse Biden, the person said, there is "a very real chance it backfires." (...) "He feels that he's singularly positioned to help unify the party at the end of this," the Obama confidant said. "And if he were try to put his thumb on the scale now, it would take away his ability to do so when it's most needed -- the general election."" Is ook weer zo.

