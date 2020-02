Bovenstaande fatality, waar Elizabeth Warren Mike Bloomberg vraagt de talloze non disclosure agreements van zijn vrouwelijke (ex-)werknemers openbaar te maken, is meteen een mooi moment om het over Mike te hebben. Even los van z'n electoraal noodzakelijke en waarschijnlijk gemeende anti-Trump-standpunten, is het gewoon een prima centrum-rechtse Reagan Democrat. En dat is meteen zijn grootste probleem, want mensen uit die lichting zijn te oud en te vervreemd van de thema's die de Democratische partij nu zegt bepalend te vinden. Waar voorheen Pete Buttigieg de door Bernies achterban meest gehate systeemkandidaat was, is dat nu toch wel Bloomberg. "I hate Bloomberg more than Trump", luidt het nu in die twitterverse.

Bloomberg is namelijk problematic, omdat hij voor etnisch profileren en preventief fouilleren was, omdat hij transgenders o.a. heel kort aanduidde als "it" en "some guy wearing a dress", 'ongrondwettelijke' surveillance van moslimgemeenschappen in New York goedkeurde, omdat er de afgelopen 20 jaar door 64 veelal vrouwelijke werknemers maar liefst "40 discrimination and harassment lawsuits" zijn ingediend en veel van hen een non disclosure agreement hebben getekend, hij vrouwen 30 jaar geleden "fat broads and horse-faced lesbians" genoemd zou hebben, én natuurlijk omdat hij miljardair is. Daarmee zou hij teveel op Trump lijken, al is Bloomberg met een geschatte net worth van $64 miljard wel echt van een andere orde rijk dan Trump, die zo'n $3 miljard waard is.

Bloomberg neemt voor zijn campagne dan ook geen geld aan van donors en heeft inmiddels al meer dan $400 miljoen uit eigen zak aan zijn campagne uitgegeven. Daarmee betaalt hij zijn staffers uitzonderlijk goed. "Bloomberg employs more — much more — staff than any other candidate and pays them unusually well. And not only that, he offers them three meals a day and iPhone 11s. (...) Organizers earn $6,000 a month, though “If they're up at a higher level in the organization [it] could be more,” a Bloomberg aide said." Ook betaalt hij prominente influencers voor memes en accounts met tussen de 1000 en 100,000 volgers $150 per dag om leuke dingen over hem te zeggen. Die fellow kids-aanpak resulteert trouwens wel vaak in bijvoorbeeld deze cringe, maar je hebt een blank check en je wilt wat.

