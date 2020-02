Een vanochtend door CNN gepushte 'Quinnipiac national poll' zet Bernie weer aan kop. "Sanders gets 25 percent of the vote among Democratic voters and independent voters who lean Democratic". Biden krijgt 17%, Bloomberg 15%, Warren 14%, Pete Buttigieg 10% en Klobuchar 4%. In hun vorige poll op 28 januari ging Biden nog aan kop met 26%, gevolgd door Bernie met 21%. Overige polls zetten Bernie gemiddeld zelfs op 28.7% en Pete op 21.3%. Biden en Warren lijken allebei gesloopt tot 11%.

Oftewel, Biden heeft het gepresteerd om in 1 maand zijn gehele electorale kapitaal uit het raam te sodetyften. En terecht, die systeem-sienel. Te oud om echt progressief te zijn maar doet toch maar alsof. Zou in een Nederlandse volgepakte stilstaande trein altijd de eerste man zijn die een guitig grapje maakt over het vluchtige collectieve lot van de wagon. Wordt door collega's al een carrière lang gezien als een goedlachse idioot die door zijn gebrek aan gewicht wegkomt met een schier eindeloze stroom leugens over zijn eigen credentials. Probeerde het in 1988, in 2008 en nu weer. En alweer gaat het hem niet lukken. Biden heeft verder ook geen enkele gelaagdheid of diepte, wat je ziet is wat je krijgt, en je krijgt echt heel weinig. En dat levert dus de bovenstaande filmpjes op die je prima kunt kijken als je een maand lang onvruchtbaar wil worden, gevolgd door hoe hij in 1988 gefileerd werd wegens zijn leugens over zijn academische credentials. Hij heeft New Hampshire trouwens nu al verlaten, en skipt Nevada ook nog eens.

Volgens Twitter is 'Wallstreet Pete' nog steeds een CIA systeem-rat. Heeft-ie geen enkel moreel richtsnoer behalve dat hij al vanaf z'n vijfde president wil worden. De Bernie-crew op Twitter haat hem echt, en z'n ID-punten door z'n geaardheid doen daar blijkbaar echt helemaal niks aan af. En dat vertaalt zich ook naar de echte wereld. Kijk bijvoorbeeld dit filmpje hoe hij op een Democratische bijeenkomst uitggejoeld wordt als hij zich tegen Bernie's revolutionaire neigingen keert.

Bernie staat met kop en schouders bovenaan. Veel meer nog dan in 2016, en we zijn echt heel benieuwd hoe de DNC denkt hem deze ronde uit de race te kunnen schemen. Kortom, mensen zijn systeemmoe, en alleen populistische kandidaten als Bernie en Trump maken een kans. Check de energie én bezoekersaantallen van Bernie, na de breek.

"Booeee!! Wallstreet Pete! Wallstreet Pete!"

lol

De Bernie Crowds

Maar er is maar één koning

Einde oefening voor Bloomberg na een inmiddels verwijderde RT door Trump