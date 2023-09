Elke klimaatwetenschapper die absolute uitspraken doet over het klimaat is niet serieus te nemen. Daarom wordt de in media en politiek geciteerde kimaatalarmistische rapporten ook wel pseudo wetenschap genoemd.

Elke serieuze wetenschapper weet dat je de toekomst niet kan voorspellen en dat zeker bij complexe systemen als het klimaat het al helemaal onmogelijk is een verwachting uit te spreken met enig zekerheid. Het is simpelweg niet bekend wat we nog niet weten en van hetgeen bekend is dat het invloed op het klimaat heeft is vaak onduidelijk hoe groot die invloed is.

Maar daarmee komt niemand in beweging en heeft men in de klimaatwetenschap ook mediatraining gehad. Als het je mening is als klimaat wetenschapper dat er reden is tot zorg, zeg dat dan ook gerust.

En dat wordt dan weer verkocht als klimaat wetenschap door de media die altijd op zoek zijn naar klik aas.

En voor de minder briljante politici is klimaat een prachtig probleem om nog lang plezier van te hebben. Een probleem dat je moet koesteren.

Er zijn daardoor inmiddels genoeg mensen die vinden dat we iets moeten doen. Al kost het 28 miljard en levert het niets op.