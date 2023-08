Vrienden, er is weer hoop. Na Ford v Ferrari (absolute aanrader) en Lamborghini: The Man Behind the Legend (niet aan beginnen) kon het alle kanten op met de aanstaande biopic over Enzo Ferrari, maar nu de eerste trailer van FERRARI hier is vult ons hart met hoop. De keuze om deze preview niet te vullen met loze quotes, maar in plaats daarvan te omlijsten met de geluiden van die glorieuze Colombo V12 wekt vertrouwen dat die rode raspaardjes hier meer zijn dan alleen een leuk decor. Vertrouwen krijgen we ook van de keuze voor Adam Driver als Enzo Ferrari nadat eerder Christian Bale en Hugh Jackman afvielen. Het voelt een beetje als House of Gucci-op-wielen, maar daar komen we wel overheen. En dan het personage zelf: Enzo Ferrari. Dat was natuurlijk een enorme lul, maar wel een mooie lul, een beetje zoals Ferrari-fan KH Prins Bernhard, dus ideaal voor een biopic. Voor de film hebben ze het persoonlijke geneuzel opgehangen aan een belangrijke race (in dit geval de 1957 Mille Miglia) en dat concept werkte prima bij Ford v Ferrari, dus we hebben weer hoop. Hoop dat we deze Kerst gaan genieten van glorieuze rode asfaltvreters op het witte doek, hoop op een waardig eerbetoon aan één van de allergrootsten, hoop op een goede film.

