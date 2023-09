De Wallen, dat was vroeger nog wel ruig en cool enzo. Okee, je wilde er niet dood gevonden worden, maar tegenwoordig wil je er ook niet levend gevonden worden. Het is een lange carnavalsoptocht van luidruchtige Amerikaanse rugzaktoeristen, stomdronken Nederlanders die 'een dag Amsterdam' doen (ze heten 'Gerrit', en 'Sandra'), Britse en Italiaanse stag parties met zeer ongezellige geezers en natuurlijk klimaatmillennials die uit alle delen van dichtbij-Europa het vliegtuig hebben gepakt om zichzelf eens helemaal naar de ratten te blowen. Allemaal aapjes kijken en neuken ho maar. Als je niet over de koppen loopt, loop je wel over de troep, kots en dealers, of je zweeft, over de geur van pis en wiet. Maar HEY HET IS WEL AMSTERDAM JA! Om de overlast in Pretpark Amsterdam tegen te gaan kwam er op aandringen van de PvdA Groep Timmermans een blowverbod. Iedereen wist natuurlijk: lol ja dat komt wel goed. De waardeloze boa's - afgekeurde leraren Maatschappijleer - lopen vooral mensen voor de voeten en de politie is veel te druk met andere dingen. Ergo: NUL BOETES sinds de invoering van het blowverbod in mei, en er werd veertig keer iemand aangesproken. Lol. "Bewoners en ondernemers (...) zeggen dat ze afgelopen zomer weinig handhavers hebben gezien en er als vanouds een wietlucht hing in de stegen." Dat noemen ze dus: een wassen neus. Maar ja, Amsterdam. Je hoeft er niet te wonen!