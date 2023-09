Lieve meisjes en jongens van de GS.

Door persoonlijke issues zal ik voorlopig of helemaal niet meer reaguren op GS. Hoe en wat hou ik voor mezelf.

Heb er altijd veel plezier aan gehad, niet alleen met gelijkgestemden maar zeker ook met degenen die ik soms moest corrigeren. Als in gelul, dat heb ik thuis ook. Geblokt heb ik nooit iemand, enfin, dat moet iedereen maar uitzoeken.

Vond het altijd interessant, zeker ook de persoonlijke verhalen, al reaguurde ik daar niet altijd op. Ja Jezus, een mens kan maar bezig blijven.

Mijn grote waardering voor de reaguurders. Ik ga niet alle namen noemen, maar wil toch een uitzondering maken voor keestelpro voor al z’n inzet de afgelopen jaren en MG – samen zo ongeveer de 'ouders' van de reaguurders. Uiteraard ook voor de topic-schrijverTs op GS.

Ben van jullie gaan houden, hoezeer ook IVL.

Het ga jullie goed. Zal soms nog wel eens in de verte meekijken.

Laatste nummer (beetje oubollig) toch maar dat wat keestelpro in z’n mix zette afgelopen zondag.

youtu.be/PSoOFn3wQV4



“Close your eyes, give me your hand, darling

Do you feel my heart beating?

Do you understand? Do you feel the same?

Am I only dreaming?

Oh (an eternal flame)”



Wees geen rups. Liefs,

Ichneumonidae