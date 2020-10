Geen idee wie Julia(a)n Andeweg is en van kunst snappen we ook geen hol. Het Hermitage is prachtig, en ja, we gaan in het Stedelijk weleens kijken bij Cathedra, dan worden we loeiend agressief, hadden we gehoopt dat Bernett Newman een paar jaar eerder was gestorven dan het jaar 1970 waarin hij daadwerkelijk is gestorven en dan gaan we een halfuur tegen een bokszak rammen omdat het abstract expressionisme mag branden in de hel. Maar nu is onze kunstradar aangevuld met Julian A., kennelijk erg talentvol en in 't wereldje bekend als type seks&drugs&rock&roll, die echter niet goed uit de verf komt in een als nrc-artikel vermomde sniperkogel van hier tot de meubelboulevard. We mogen Julian Andeweg zeggen van de nrc, want in sommige gevallen is een eenletterige achternaam ineens niet meer zo belangrijk. "De Nederlandse beeldend kunstenaar Julian Andeweg wordt al jaren beschuldigd van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij NRC zijn zeker 20 vrouwen en mannen bekend die zeggen slachtoffer te zijn geworden van verkrachting, aanranding, mishandeling, diefstal, stalking en/of intimidatie – soms stelselmatig en jarenlang." Vrij hallucinant verhaal wel, met volgens de nrc veertien gevallen van 'seksueel geweld' en talloze mishandelingen. Je blijft gewoon met je poten van vrouwen af. Grappig dat we met z'n allen een procentpuntje medeschuldig zijn, aangezien zo'n roofdier z'n agressiecoke heeft kunnen kopen van de door ú gesponsorde subsidies (PDF hier, hier, hier, enz.). Enfin, van harte gecondoleerd met je carrière Andeweg, en zo gaat ons kikkerlandje na de verdrietige gebeurtenissen rond Job Gosschalk en Francisco van Jole voor de derde keer gebukt onder een heftige #MeToo-zaak.