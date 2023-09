De asielinstroom van week 35 bedroeg ongeveer 1.000

De wereld telt miljoenen mensen die om allerlei redenen hun geboortegrond hebben verlaten. In Nederland komt er door de komst van arbeidsmigranten en asielmigranten elk jaar een stad als Breda bij.

[...]

Voor asielmigratie geldt iets heel anders. Asielmigratie is niet gebaseerd op vraag en aanbod of op een afgewogen keuze. Vluchten is een noodgedwongen stap, of het nu vanwege de burgeroorlog in Syrië of een misdadig regime in Eritrea is. Bron: Verkiezingsprogramma CDA 2023-2027

Ja, toch nog even over dat "misdadig regime" in Eritrea. We zien overal in de wereld (Israël, Canada, Noorwegen, Duitsland & in Nederland is het ook geregeld bal) rellen, opstootjes en vechtpartijen tussen anti- en pro-regime Eritreeërs. Hoe zit dat? Waarom zou je asiel aanvragen in een ander land als je "pro-regime" bent? Hoeveel van die 6,7% Eritreeërs (Bron: CBS, CDA-groen op de taartdiagram) die naar Nederland komen zijn anti danwel pro? Worden die ondergebracht in een pro of anti regime-AZC? En welke Eritreeërs krijgen eerder voorrang op een woning? Zijn die blauwe Eritreeërs pro-regime, of die rooie Eritreeërs, of andersom? (Filmpje na de break.) Deze week dus weer 1000, waarvan 67 Eritreeërs. WIE ZIJN DIE MENSEN?