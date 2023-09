Dat mag binnenkort dus ook niet meer: mannen die een middagje vluchten van de Linda die ze thuis op de bank hebben zitten. De Henks en Hermans die even geen gezeur over het huishouden aan hun kop willen, niet langer wensen te luisteren naar verhalen over de relatieproblemen van haar vriendinnen en de meest recente kwaaltjes van haar familieleden en al helemaal niet geïnteresseerd zijn in haar mening over de afgelopen aflevering van B&B Vol Liefde. Mannen die gewoon even wat tijd voor zichzelf willen terwijl ze meditatief turen naar een rustig drijvende dobber op het kabbelende water van een Amsterdamse vijver of gracht. Even hun hoofd leegmaken en de gedachten de vrije loop laten terwijl ze helemaal niets hoeven. Natuurlijk vangen we ze wel eens wat, maar het blijft Amsterdam, dus meestal is het een oude fiets of een bierblikje (met statiegeld) dat ze uit het water hengelen. Maar ook dat gelukje verliezen ze nu, want de lokale Partij van de Dieren vindt die gehaakte vissen maar zielig en wil het hengelen in de hoofdstad verbieden. Na het blowen, bier drinken op de steiger, piemelpakwandelen en neuken alweer een hobby onder vuur in de stad van verboden en geboden. De liefhebbers van persoonlijke vrijheid vissen in Amsterdam steeds vaker achter het net.