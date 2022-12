Dat gedoe over een 'wereldstad' blijft kneuzig. Je kan het blijven roepen, maar je bent een wereldstad of niet. Amsterdam heeft best wat te bieden maar is geen Londen of New York.

Het is echter wel een stad. En geen kermis. Dat laatste is wel waar het nu vaak op lijkt. Het wallen-gebied is nu een grote parade van drinkende en blowende toeristen. Daar heeft alleen een kleine groep ondernemers niemand wat aan.

Dit is m.i. precies waar het wringt: het is een stad met een mooi oud centrum ter grootte van een dorp, maar met bezoekersaantallen die het niet kan dragen. Als je een stad een beetje goed wil managen, dan was dit jaren gelden al aangepakt.