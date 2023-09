Makkers staakt uw wild geraas. Laten we het in godsnaam over Zwarte Piet hebben want de pepernoten zitten weer in de maand. 1/2 september is de dag dat ik mijn muil vullen mag (met pepernoten). In Almelo (het Veenoord van Twente) lagen ze in juli al in de schappen, maar dat is natuurlijk veel te vroeg. Net als oesters liggen pepernoten in de zomer met elkaar te neuken dus dan kun je ze helemaal niet eten. Althans, het kan wel, maar dan proeft u dus pepernotencum. Melkende pepernoten, noemen we dat in vaktermen. Enfin, is het alweer zo laat? Tijd voor koffie!

Stijn heeft ze gezien

Dinges heeft ze gezien

John heeft ze gezien

Marjon heeft ze gezien

Stephan heeft ze gezien

Marjolein heeft ze gezien

Jean-Pierre heeft ze gezien

James heeft ze gezien

Robin heeft ze gezien

Younome heeft ze gezien