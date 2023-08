Prima ontwikkeling want de hele magere modellen hebben vaak een eetstoornis of ontwikkelen die op termijn omdat ze in piepkleine couture moeten passen. Er zijn weinig meiden zo dun van zichzelf. We moeten er wel voor waken dat de slinger niet uitschiet naar de andere kant, dus veel te dikke modellen als 'normaal' gaan zien. Een moddervet rolmodel is meestal niet om aan te zien.