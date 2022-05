Al jaren de grootste doorn in het oog van mensen die Jordan Peterson in principe een erg waardevolle denker vinden: Jordan Peterson op Twitter. Voorbeeld. Dat doorleefde en verdienstelijke schietgebed tegen de polarisatie afgelopen november, met o.a. als sleutelzinnen "It needs to stop. I need to stop. You need to stop." Is zo, maar stop dan ook. In plaats van een kleine week later gewoon weer boos rando's Quote Tweeten als vanouds.

En dan gisteravond weer de bovenstaande tweet. Gewoon uncalled for. Ja, die demonstratieve fat acceptance beweging die her en der tot de advertentiewereld doordringt is hinderlijk en in sommige gevallen zelfs gevaarlijk voor de doelgroep zelf. Maar bovenstaande @Yumi Nu is niet van het dodelijk obese kaliber @Tess Holiday hè - die in 2018 zo tartend op de cover van de Cosmopolitan werd gezet en inderdaad onder geen beding als rolmodel zou mogen dienen.

Yumi is meer van het kaliber @Ashley Graham, zeg maar: stevig mét kaaklijn. Ook wel: hoe eigenlijk best veel vrouwen er in het echt uit zien. Je zou soms bijna denken dat de Venus van Willendorf 30.000 jaar geleden op een echte vrouw gebaseerd was!

Enfin, Jordan heeft er weer even de kracht niet meer voor en plaatste kort na de bovenstaande tweet het onderstaande vierluik. "I started using it [Twitter, red.] again, a few days ago, and I would say that my life got worse again almost instantly. (...) I think the incentive structure of the platform makes it intrinsically and dangerously insane. (...) And I plan to write an article on the technical reasons that Twitter is maddening us all very soon."

Verteller: hij tweette/RT'de na dit vierluik nog 24 keer - (25 eigenlijk, maar die laatste lijkt een brave van z'n team).

Maar goed, daar kun je dan wel weer ingewikkeld over doen. Maar je hebt gewoon zelf een stomme, onnodige tweet geplaatst die fans vervreemdt en waarna je gepakt werd in de comments, en dat hoeft zich niet meteen te vertalen naar een moeilijk essay over dat Twitter "intrinsically and dangerously insane, (...) maddening us all very soon" is. Net als dat schoonheid soms in het oog van de toeschouwer ligt, ligt de gebruiksvriendelijkheid van een app soms in handen van de gebruiker.

En tuurlijk, we weten dat Cham zijn vader Noach had moeten bedekken toen hij hem dronken en naakt aantrof, in plaats van zijn broers roepen om hun vader uit te lachen. Maar Noach was maar 1 keer dronken en naakt en dat was nádat zijn Ark de volledige fauna-catalogus van uitsterving gered had.

LOL om "Dial it back a bit homie"

Een vierluik genaamd: "Voor iedereen beter"

Addendum

Samengevat

Addendum II

Yumi reageert

Zal het wel weer niet halen bij wat jullie op de bank hebben zitten

Maar

Ter oriëntatie

Venus van Willendorf (30.000 jaar oud)