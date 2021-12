En het haalt het natuurlijk allemaal niet bij waar jullie twee zaterdagavonden per maand met de lichten uit tussen mogen, maar we gaan dit tweede vergrijp toch even peer reviewed uitleggen. Als een heer een jonkvrouw bekijkt, is de taille-heup-ratio een van de eerste dingen die hij (onbewust) registreert. En dat kun je dan wel allemaal weer gaan nuanceren, maar het is gewoon zo. Bij Priscilla is die ratio dus een uitzonderlijke 0,63 ("waist "23 - hips 36""), terwijl 0,7 eigenlijk al als de ideale zandloper beschouwd wordt. Ja, daarmee win je het wel van YouTube's algoritmes. Als vrouwen naar mannen kijken is het trouwens de schouder-taille-ratio. Heel veel meer Priscilla na de breek, en als u deze heuphypnose zat bent, dan gewoon even een throwback naar Sierra Skye uit 2017.

Nog even twee time-coded YouTube embeds

Op het huis.